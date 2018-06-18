Луцьку браму ХVII сторіччя хочуть повернути через суд
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Прокуратура Волинської області вимагає повернути пам’ятку містобудування та архітектури національного значення державі. Про це повідомила пресс-служба установи з нагляду за дотриманням законів України, передає УНН.
“Керівник Маневицької місцевої прокуратури Волинської області звернувся до Господарського суду області з позовом в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації та Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, аби зобов’язати приватного підприємця звільнити та повернути державі приміщення пам’ятку культурної спадщини, яку суб’єкт господарювання використовує без достатніх правових підстав”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, прокурори встановили порушення при використанні підприємцем пам’ятки містобудування та архітектури національного значення, яка перебуває під охороною держави — Луцької брами міських укріплень XVII сторіччя, що розташована у селі Залісоче Ківерцівського району Волинської області.
Суб’єкт господарювання використовує приміщення пам’ятки площею 43 кв м у комерційних цілях — як торговий об’єкт з продажу продовольчих та інших товарів — за відсутності укладеного в установленому законом порядку договору оренди.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бузький лиман повернули у державну власність
У ході слідства з’ясувалось, що відповідач керується охоронним договором, укладеним із відділом культури Ківерцівської районної державної адміністрації у вересні 2014 року, але не погодженим, як того вимагає чинне законодавство, центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини.
Окрім того, охоронний договір не надає права використовувати пам’ятку для ведення господарської діяльності, адже у зв’язку з таким використанням втрачається її культурно-історична цінність.
“За таких умов пам’ятку архітектури національного значення необхідно повернути державі”, — наголосили у прокуратурі.
Наразі позов перебуває на розгляді у суді.
Нагадаємо, Вінницькій громаді повернули санаторій на землях ставки Гітлера.