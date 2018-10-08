Луценко заявив, що у нього зараз немає подань на нардепів від НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. На цей момент у Генерального прокурора України Юрія Луценка немає жодних подань на народних депутатів від НАБУ чи прокурорів. Про це після засідання регламентного комітету ВРУ заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Будуть готові (подання на нардепів – ред.) буду анонсувати. Насправді у мене немає ніякого плану, ніяких специфічних графіків – якщо з регіональної прокуратури, чи Генпрокуратури чи колег від САП та НАБУ приходять подання, ми їх перевіряємо на достатність і юридичне правильне оформлення документів. Будуть доведені у достатній мірі подання – будемо вам їх озвучувати. На цей момент у мене на столі немає жодного проекту такого подання ні від моїх колег від НАБУ, ні від моїх колег з ГПУ", - повідомив Ю.Луценко.
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Як повідомляв УНН, подання щодо зняття недоторканності з народного депутата України Олександра Вілкула буде розглядатись у Верховній Раді у вівторок 16 жовтня.