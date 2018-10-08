Луценко заявив, що у нього зараз немає подань на нардепів від НАБУ

"Будуть готові (подання на нардепів – ред.) буду анонсувати. Насправді у мене немає ніякого плану, ніяких специфічних графіків – якщо з регіональної прокуратури, чи Генпрокуратури чи колег від САП та НАБУ приходять подання, ми їх перевіряємо на достатність і юридичне правильне оформлення документів. Будуть доведені у достатній мірі подання – будемо вам їх озвучувати. На цей момент у мене на столі немає жодного проекту такого подання ні від моїх колег від НАБУ, ні від моїх колег з ГПУ", - повідомив Ю.Луценко.



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Як повідомляв УНН, подання щодо зняття недоторканності з народного депутата України Олександра Вілкула буде розглядатись у Верховній Раді у вівторок 16 жовтня.