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Генпрокурор: Рада розгляне подання стосовно Вілкула 16 жовтня

Генпрокурор: Рада розгляне подання стосовно Вілкула 16 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Подання щодо зняття недоторканності з народного депутата України Олександра Вілкула буде розглядатись у Верховній Раді у вівторок 16 жовтня. Про це після засідання регламентного комітету ВРУ заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Я вбачаю, (що є — ред.) достатньо доказів, щоб у найкоротший термін пред’явити підозру пану Вілкулу. Для цього потрібне рішення регламентного комітету, воно фактично щойно було отримано, також рішення Верховної Ради про скасування недоторканності народного депутата Вілкула. Наступного вівторка воно буде розглядатись у сесійній залі”, — повідомив Ю.Луценко.

Як повідомляв УНН, Комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України визнав законним проект подання Генерального прокурора України щодо зняття недоторканності з народного депутата Олександра Вілкула.

Вілкула підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови Дніпропетровської ОДА.

Українські Національні Новини

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