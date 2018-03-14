Луценко розповів подробиці 28 обшуків за підозрою у проведенні антиукраїнських акцій
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим спільно зі Службою безпеки України провели 28 обшуків у різних областях України і здобули докази причетності низки осіб у співпраці з антиукраїнськими центрами в Росії та на окупованих територіях. Про це написав на своїй сторінці у Facebook Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
"Прокуратура АР Крим спільно з Т СБУ в рамках протидії підривній діяльності провели 28 обшуків у різних областях України. Здобуто докази причетності ряду осіб у співпраці з антиукраїнськими центрами в РФ та на окупованих нею територіях", - зазначив він.
Зокрема, за словами Ю.Луценка, у Херсонській області виявлено листування з антиукраїнським центром із завданням організувати рішення місцевими радами про імпічмент Президента за винагороду в 25 тис. дол.
У Харківській області, розповів він, вилучені карти мостів і переправ, патрони, гранати, пластид з електрозапалом та грошові кошти 50 тис. дол., грошові картки росбанку, а у Львівській області вилучені записи з підготовленим виступом на міжнародній конференції з підтримкою окупації Криму Росією.
Як повідомляв УНН, співробітники СБУ провели більше 20 обшуків у осіб, які підозрюються у проведенні антиукраїнських акцій на користь країні-агресору.