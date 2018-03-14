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Луценко рассказал подробности 28 обысков по подозрению в проведении антиукраинских акций

Луценко рассказал подробности 28 обысков по подозрению в проведении антиукраинских акций

Киев  •  УНН

 • 9862 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым совместно со Службой безопасности Украины провели 28 обысков в различных областях Украины и получили доказательства причастности ряда лиц в сотрудничестве с антиукраинскими центрами в России и на оккупированных территориях. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"Прокуратура АР Крым совместно с Т СБУ в рамках противодействия подрывной деятельности провели 28 обысков в разных областях Украины. Получены доказательства причастности ряда лиц в сотрудничестве с антиукраинскими центрами в РФ и на оккупированных ею территориях", - отметил он.

В частности, по словам Ю.Луценко, в Херсонской области выявлено переписку с антиукраинским центром с задачей организовать решение местными советами об импичменте Президента за вознаграждение в 25 тыс. долл.

В Харьковской области, рассказал он, изъяты карты мостов и переправ, патроны, гранаты, пластид с электрозапалом и денежные средства 50 тыс. долл., денежные карточки росбанка, а во Львовской области изъяты записи с подготовленным выступлением на международной конференции с поддержкой оккупации Крыма Россией.

Как сообщал УНН, сотрудники СБУ провели более 20 обысков у лиц, подозреваемых в проведении антиукраинских акций в пользу страны-агрессора.

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