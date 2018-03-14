Луценко рассказал подробности 28 обысков по подозрению в проведении антиукраинских акций

КИЕВ. 14 марта. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым совместно со Службой безопасности Украины провели 28 обысков в различных областях Украины и получили доказательства причастности ряда лиц в сотрудничестве с антиукраинскими центрами в России и на оккупированных территориях. Об этом написал на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.