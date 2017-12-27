Луценко проситиме парламент повернути кримінальну відповідальність за прорив кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко буде звертатись до парламенту з пропозицією повернути кримінальну відповідальність за прорив кордону. Про це він заявив в інтерв’ю українським телеканалам, повідомляє УНН.
Він зауважив, що епізод з поверненням екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі був порушенням закону.
“Проривати кордон є небаченим глумлінням над законом. За часів Януковича за це ввели адміністративну відповідальність. Як Генпрокурор і як громадянин, я з цим не погоджуюсь... Буду звертатись до парламенту з пропозицією повернути кримінальну відповідальність за порушення закону. Штраф у триста гривень тут неприпустимий”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, Саакашвілі внесли до бази даних “Миротворця” після прориву кордону.