Луценко просить зняти Холодницького з посади керівника САП
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Генеральний прокурор України просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП. Про це керівник ГПУ повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.
“У рамках кримінального провадження, яке розслідується спільною групою ГПУ та НАБУ за здобутими в ході слідства фактами, які належно розсекречені, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) за підписами Генерального прокурора та директора Національного антикорупційного сьогодні направлені дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків. В своєму поданні прошу КДКП розглянути питання зняття Н. Холодницького з посади заступника Генпрокурора — керівника САП”, — йдеться в повідомлені.
Як повідомляв УНН, ГПУ спільно з НАБУ прооводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.