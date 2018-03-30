Луценко просить зняти Холодницького з посади керівника САП

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Генеральний прокурор України просить Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття Назара Холодницького з посади заступника Генпрокурора - керівника САП. Про це керівник ГПУ повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, передає УНН.

“У рамках кримінального провадження, яке розслідується спільною групою ГПУ та НАБУ за здобутими в ході слідства фактами, які належно розсекречені, до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) за підписами Генерального прокурора та директора Національного антикорупційного сьогодні направлені дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків. В своєму поданні прошу КДКП розглянути питання зняття Н. Холодницького з посади заступника Генпрокурора — керівника САП”, — йдеться в повідомлені.

Як повідомляв УНН, ГПУ спільно з НАБУ прооводить слідчі дії щодо керівника САП Назара Холодницького.

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