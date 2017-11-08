Ю.Луценко прокоментував рішення Вищого спецсуду щодо прикордонника Колмогорова

"Думаю, що можу підтримати рішення суду, який відправив це кримінальне провадження на повторний розгляд. Там, сподіваюся, захист зможе оголосити всі свої тези, які, ймовірно, можуть призвести до перекваліфікації цієї статті, по якій звинувачується пан Колмогоров. В такому разі буде йтися про значну іншу міру відповідальності, а відповідно це буде дуже важливо для всіх інших військовослужбовців", - наголосив він.

При цьому, Генпрокурор заявив, що не може сказати, що дії С.Колмогорова були на 100% законними.

Ю.Луценко вважає цю справу прецедентною, оскільки вона показує важкість умов, коли дії військовослужбовців оцінюють цивільні суди.

Нагадаємо, Колмогорова обвинувачували у вбивстві жінки-пасажира автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту під Маріуполем 9 вересня 2014 року.

Як повідомляв УНН, 6 листопада вищий спеціалізований суд з розгляду цивільний і кримінальних справ визнав прикордонника Сергія Колмогорова невинним у вбивстві цивільної особи під Маріуполем 7 вересня 2014 року і звільнив його з-під варти в залі суду. Водночас суд першої інстанції продовжить розгляд справи.