Ю.Луценко прокомментировал решение Высшего спецсуда в отношении пограничника Колмогорова

"Думаю, что могу поддержать решение суда, который отправил это уголовное производство на повторное рассмотрение. Там, надеюсь, защита сможет объявить все свои тезисы, которые, вероятно, могут привести к переквалификации этой статьи, по которой обвиняется господин Колмогоров. В таком случае будет идти речь о значительной иной мере ответственности, а соответственно это будет очень важно для всех других военнослужащих", - подчеркнул он.

При этом, Генпрокурор заявил, что не может сказать, что действия С.Колмогорова были на 100% законными.

Ю.Луценко считает это дело прецедентным, поскольку оно показывает тяжесть условий, когда действия военнослужащих оценивают гражданские суды.

Напомним, Колмогорова обвиняли в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.

Как сообщал УНН, 6 ноября высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал пограничника Сергея Колмогорова невиновным в убийстве гражданского лица под Мариуполем 7 сентября 2014 года и освободил его из-под стражи в зале суда. Вместе с тем суд первой инстанции продолжит рассмотрение дела.