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Ю.Луценко прокомментировал решение Высшего спецсуда в отношении пограничника Колмогорова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что во время нового судебного разбирательства защита пограничника Сергея Колмогорова сможет предоставить новые доказательства, которые, вероятно, смогут привести к переквалификации инкриминируемого ему преступления. Об этом он сегодня заявил после заседания правоохранительного комитета парламента, передает УНН.

"Думаю, что могу поддержать решение суда, который отправил это уголовное производство на повторное рассмотрение. Там, надеюсь, защита сможет объявить все свои тезисы, которые, вероятно, могут привести к переквалификации этой статьи, по которой обвиняется господин Колмогоров. В таком случае будет идти речь о значительной иной мере ответственности, а соответственно это будет очень важно для всех других военнослужащих", - подчеркнул он.

При этом, Генпрокурор заявил, что не может сказать, что действия С.Колмогорова были на 100% законными.

Ю.Луценко считает это дело прецедентным, поскольку оно показывает тяжесть условий, когда действия военнослужащих оценивают гражданские суды.

Напомним, Колмогорова обвиняли в убийстве женщины-пассажира автомобиля, обстрелянного нарядом пограничников на блокпосту под Мариуполем 9 сентября 2014 года.

Как сообщал УНН, 6 ноября высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал пограничника Сергея Колмогорова невиновным в убийстве гражданского лица под Мариуполем 7 сентября 2014 года и освободил его из-под стражи в зале суда. Вместе с тем суд первой инстанции продолжит рассмотрение дела.

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