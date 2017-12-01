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Луценко про роботу ГПУ за півтора роки: затримано 9 тисяч корупціонерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко відзвітував про роботу Генпрокуратури за півтора роки. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Півтора роки тому перед моєю командою стояло завдання: демонтувати пострадянську каральну систему ГПУ, різко активізувати боротьбу із корупцією, дати результат в справах Майдану і збити розгул злочинності. Сьогодні, в День прокуратури можу сказати: ми зробили це. 53 млрд, в тч 80 тис га вкраденої землі передано до бюджету. Слідство по ключових справах Майдану і по озу Януковича завершено. Затримано 9100 корупціонерів, 2800 — в судах, 815 — отримали вирок”, — написав Ю.Луценко.

Він зазначив, що указ Президента про нову символіку - не просто зміна прапора ГПУ, а "фінальний крок ліквідації сталінської моделі єдиноначальної всевладної машини".

Як повідомляв УНН, у Генеральній прокуратурі України заперечили повідомлення про остаточне повернення резиденції “Межигір’я” у державну власність.

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