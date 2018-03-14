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Луценко пообіцяв за певних умов внести до ВР подання на зняття недоторканності з Савченко

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко обіцяє внести до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Надії Савченко, якщо вона не прийде на допит до СБУ. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Генпрокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.

"У разі неявки нардепа Н.Савченко на допит в СБУ я змушений подати до ВР подання на зняття депутатської недоторканності, притягнення до кримінальної відповідальності та арешт", - процитував Ю.Луценко речник ГПУ.

Нагадаємо, Н.Савченко була присутня на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу керівнику Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимиру Рубану, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї, і просила суд дозволити їй взяти підозрюваного на поруки. 13 і 15 березня СБУ викликала її на допит. Н.Савченко заявила, що перебуває у Страсбурзі на сесії ПАРЕ.

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