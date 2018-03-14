Луценко пообещал при определенных условиях внести в ВР представление на снятие неприкосновенности с Савченко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает внести в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, если она не придет на допрос в СБУ. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.
"В случае неявки нардепа Н.Савченко на допрос в СБУ я вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", - процитировал Ю.Луценко представитель ГПУ.
Напомним, Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки. 13 и 15 марта СБУ вызвала ее на допрос. Н.Савченко заявила, что находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ.