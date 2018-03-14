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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Луценко пообещал при определенных условиях внести в ВР представление на снятие неприкосновенности с Савченко

Луценко пообещал при определенных условиях внести в ВР представление на снятие неприкосновенности с Савченко

Киев  •  УНН

 • 8162 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает внести в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, если она не придет на допрос в СБУ. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"В случае неявки нардепа Н.Савченко на допрос в СБУ я вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", - процитировал Ю.Луценко представитель ГПУ.

Напомним, Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки. 13 и 15 марта СБУ вызвала ее на допрос. Н.Савченко заявила, что находится в Страсбурге на сессии ПАСЕ.

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