Луценко підписав наказ про оголошення догани Холодницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав наказ про оголошення догани заступникові Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Про це повідомив УНН речник ГПУ Андрій Лисенко.
“Наказ (про оголошення догани Холодницькому — ред.) був підписаний сьогодні”, — сказав він.
Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.
16 серпня директор НАБУ Артем Ситник оскаржив рішення КДКП щодо Холодницького до Верховного Суду.
Але справу ще не призначили до розгляду.