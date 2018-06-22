Лунін став воротарем мадридського "Реалу"

Лунін вдало пройшов медобстеження і підписав шестирічний контракт з чинним переможцем Ліги чемпіонів.

19-річний воротар перейшов в “Зорю” з “Дніпра” в 2017 році. За луганський клуб провів 36 матчі, 12 з яких відстояв “на нуль”.

Як повідомлялося раніше, трансферний перехід українця мав обійтися “Реалу” в більше 10 млн. євро.