Лунин стал вратарем мадридского "Реала"

Лунин удачно прошел медобследование и подписал шестилетний контракт с действующим победителем Лиги чемпионов.

19-летний вратарь перешел в “Зарю” из “Днепра” в 2017 году. По луганский клуб провел 36 матча, 12 из которых отстоял “на ноль”.

Как сообщалось ранее, трансферный переход украинца должен был обойтись “Реалу” в более 10 млн. евро.