Лукашенко оголосив, що 2021 рік у Білорусі стане роком народної єдності
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Олександр Лукашенко в своєму новорічному зверненні до білорусів назвав 2020 рік яскравим і своєрідним, а 2021 - роком народної єдності, повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.
"Білорусь стала ядерною державою, зробила крок в космос, освоїла виробництво легкових автомобілів та електромобілів, створила біотехнологічну корпорацію, освоїла ракетне виробництво, розвинула IT", - сказав Лукашенко.
Він закликав білорусів разом йти в майбутнє.
"Давайте майбутній рік зробимо роком народної єдності", - сказав Лукашенко.
Він також підкреслив, що білоруси - розумна, толерантна, спрямована в майбутнє нація.
"І якщо ми хочемо" людзьмі звацца ", ми це зробимо!", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, з серпня в Білорусі тривають протести незгодних з офіційними результатами виборів, выдповыдно до яких Олександр Лукашенко зберіг пост президента країни. Протести супроводжуються активною протидією з боку влади, побиттям та арештами учасників мітингу.