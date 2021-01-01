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Лукашенко оголосив, що 2021 рік у Білорусі стане роком народної єдності

Київ • УНН

 • 19769 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. Олександр Лукашенко в своєму новорічному зверненні до білорусів назвав 2020 рік яскравим і своєрідним, а 2021 - роком народної єдності, повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.

Лукашенко оголосив, що 2021 рік у Білорусі стане роком народної єдності

"Білорусь стала ядерною державою, зробила крок в космос, освоїла виробництво легкових автомобілів та електромобілів, створила біотехнологічну корпорацію, освоїла ракетне виробництво, розвинула IT", - сказав Лукашенко.

Він закликав білорусів разом йти в майбутнє.

"Давайте майбутній рік зробимо роком народної єдності", - сказав Лукашенко.

Він також підкреслив, що білоруси - розумна, толерантна, спрямована в майбутнє нація.

"І якщо ми хочемо" людзьмі звацца ", ми це зробимо!", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, з серпня в Білорусі тривають протести незгодних з офіційними результатами виборів, выдповыдно до яких Олександр Лукашенко зберіг пост президента країни. Протести супроводжуються активною протидією з боку влади, побиттям та арештами учасників мітингу.

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