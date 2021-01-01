Лукашенко объявил, что 2021 год в Беларуси станет годом народного единства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Александр Лукашенко в своем новогоднем обращении к белорусам назвал 2020 год ярким и своеобразным, а 2021 – годом народного единства, сообщает УНН со ссылкой на БелТА.
“Беларусь стала ядерной державой, шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую корпорацию, освоила ракетное производство, развила IT", - сказал Лукашенко.
Он призвал белорусов вместе идти в будущее.
“Давайте будущий год сделаем годом народного единства”. — сказал Лукашенко.
Он также подчеркнул, что белорусы — умная, толерантная, устремленная в будущее нация.
“И если мы хотим „людзьмі звацца“, мы это сделаем!”, — завил Лукашенко.
Напомним, с августа в Беларуси продолжаются протесты несогласных с официальными результатами выборов, в результате которых Александр Лукашенко сохранил пост президента страны. Протесты сопровождаются активным противодействием со стороны властей, избиением и арестами митингующих.