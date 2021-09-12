Лукашенко назвав умови відновлення діалогу з Заходом

Говорячи, зокрема, про міграційну кризу на європейському кордоні, Олександр Лукашенко відзначив, що в цьому питанні м'яч на боці західних партнерів.

"Хочете жити безпечно - приїжджайте. Визначимо місце, будемо зустрічатися, обговорювати ці питання. Але поки не будуть зняті ці безмозкі санкції і приниження наших патріотичних людей, з ними розмовляти ніхто не буде, на коліна ми не станемо", - заявив глава держави.

Лукашенко заявив, що західні санкції виявилися бездіяльними, тому в Білорусі не переживають про нові можливі обмеження.

Контекст

Олександр Лукашенко вперше був обраний президентом Білорусі в 1994 році. За результатами виборів, що пройшли в серпні 2020 року, Лукашенко проголосив себе переможцем і незважаючи на протести продовжує правити країною. Результати виборів не визнані більшістю світової спільноти. Після чого в 2020 році ЄС ввів санкції проти Лукашенка і його оточення, санкції також ввели Великобританія і США, пізніше ще кілька країни зокрема Швейцарія.