Лукашенко назвал условия возобновления диалога с Западом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Беларусь не будет разговаривать с Западом, пока не будут сняты санкции. Об этом заявил на встрече с журналистами самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает УНН со ссылкой на агентство БЕЛТА.
Говоря, в частности, о миграционном кризисе на европейской границе, Александр Лукашенко отметил, что в этом вопросе мяч на стороне западных партнеров.
"Хотите жить безопасно - приезжайте. Определим место, будем встречаться, обсуждать эти вопросы. Но пока не будут сняты эти безмозглые санкции и унижение наших патриотичных людей, с ними разговаривать никто не будет, на колени мы не станем", - заявил глава государства.
Лукашенко заявил, что западные санкции оказались бездейственными, поэтому в Беларуси не переживают о новых возможных ограничениях.
Контекст
Александр Лукашенко впервые был избран президентом Беларуси в 1994 году. По результатам выборов, прошедших в августе 2020 года, Лукашенко провозгласил себе победителем и несмотря на протесты продолжает править страной. Результаты выборов не признаны большинством мирового сообщества. После чего в 2020 году ЕС ввел санкции против Лукашенко и его окружения, санкции также ввели Великобритания и США, позднее еще несколько страны в частности Швейцария.