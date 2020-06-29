Лукашенко назвав Білорусь єдиним союзником Росії

За словами Лукашенка, Москва не хоче "втратити Білорусь" перш за все в політичному плані. Подібний результат буде "найсильнішим ударом по внутрішній політиці Росії", підкреслив білоруський президент.

Лукашенко виділив і економічний аспект у відносинах двох країн. За його словами, Білорусь є "другим покупцем газу" з РФ після Німеччини, а також "переробляє величезну кількість" російської нафти.

При цьому Білорусь перебуває "між молотом і ковадлом, між цими двома гігантами" - Євросоюзом і Росією, вважає Лукашенко. Декількома днями раніше він заявив, що Москва намагається вплинути на результати виборів глави держави, намічених на 9 серпня. Кремль відкинув звинувачення Мінська.

Нагадаємо, у Києві відбувся марш солідарності з Білоруссю.