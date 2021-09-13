Луческу в очікуванні кроку вперед від "Динамо" у Лізі чемпіонів: відомі деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу провів прес-конференцію перед матчем першого туру Ліги чемпіонів в якому суперником стане "Бенфіка". Слова фахівця наводить сайт УЄФА, передає УНН.
Цитата
Румунський коуч заявив про великий ентузіазм своїх підопічних та очікування кроку вперед від команди.
"Наші гравці, особливо молоді, повні ентузіазму і хочуть себе показати. Якщо в минулому році ми виступали в Лізі чемпіонів вперше після п'ятирічної паузи, то зараз ми повинні хотіти більшого, зробити крок вперед. Думаю, нас чекає цікава зустріч", - розпочав тренер.
Також він відзначив важливість майбутньої зустрічі із "Бенфікою".
"Ця гра для нас найголовніша в плані подальшої боротьби. Настрій у нас дуже хороший. Нас чекає складний матч з сильним суперником. Сподіваємося на допомогу вболівальників і чекаємо, що їх буде багато. Ми граємо проти досвідченої команди: майже всі футболісти довго грали за найкращі клуби Європи і мають великий досвід міжнародних ігор. Наприклад, Отаменді, Вертонген, Жоау Маріу, Піцці, Сеферович", - резюмував Луческу.
Довідка
Кияни вперше з сезону 2016/17 отримали пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.