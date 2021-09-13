Луческу в очікуванні кроку вперед від "Динамо" у Лізі чемпіонів: відомі деталі

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Румунський коуч заявив про великий ентузіазм своїх підопічних та очікування кроку вперед від команди.

"Наші гравці, особливо молоді, повні ентузіазму і хочуть себе показати. Якщо в минулому році ми виступали в Лізі чемпіонів вперше після п'ятирічної паузи, то зараз ми повинні хотіти більшого, зробити крок вперед. Думаю, нас чекає цікава зустріч", - розпочав тренер.

Також він відзначив важливість майбутньої зустрічі із "Бенфікою".

"Ця гра для нас найголовніша в плані подальшої боротьби. Настрій у нас дуже хороший. Нас чекає складний матч з сильним суперником. Сподіваємося на допомогу вболівальників і чекаємо, що їх буде багато. Ми граємо проти досвідченої команди: майже всі футболісти довго грали за найкращі клуби Європи і мають великий досвід міжнародних ігор. Наприклад, Отаменді, Вертонген, Жоау Маріу, Піцці, Сеферович", - резюмував Луческу.

Довідка

Кияни вперше з сезону 2016/17 отримали пряму путівку в груповий етап Ліги чемпіонів.