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Луческу в ожидании шага вперед от "Динамо" в Лиге чемпионов: известны детали

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу провел пресс-конференцию перед матчем первого тура Лиги чемпионов в котором соперником станет "Бенфика". Слова специалиста приводит сайт УЕФА, передает УНН.

Цитата

Румынский коуч заявил о большой энтузиазм своих подопечных и ожидания шага вперед от команды.

“Наши игроки, особенно молодые, полные энтузиазма и хотят себя показать. Если в прошлом году мы выступали в Лиге чемпионов впервые после пятилетнего паузы, то сейчас мы должны хотеть большего, сделать шаг вперед. Думаю, нас ждет интересная встреча”, — начал тренер.

Также он отметил важность предстоящей встречи с “Бенфикой”.

“Эта игра для нас самая главная в плане дальнейшей борьбы. Настроение у нас очень хороший. Нас ждет сложный матч с сильным соперником. Надеемся на помощь болельщиков и ожидаем, что их будет много. Мы играем против опытной команды: почти все футболисты долго играли за лучшие клубы Европы и имеют большой опыт международных игр. Например, Отаменди, Вертонген, Жоау Мариу, Пицци, Сеферович”, — резюмировал Луческу.

Справка

Киевляне впервые с сезона 2016/17 получили прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

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