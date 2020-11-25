Луческу не зміг змиритися з результатом матчу проти "Барселони"

“Барселона” заслужила перемогу, але я не можу змиритися з рахунком. Ми повинні були боротися до кінця. Розчарований, що ми програли так багато єдиноборств. Молоді гравці “Барселони” зіграли краще нас. Вони грали дуже динамічно, з великим бажанням і вогником в очах. Сьогодні було практично неможливо їх зупинити“, — наголосив румунський спеціаліст.

Наставник повідомив, що з самого початку групового етапу Ліги чемпіонів не розраховував на вихід до плей-офф ЛЧ.

“З самого початку було складно розраховувати на що-небудь в одній групі з „Барселоною“ і „Ювентусом“. Було зрозуміло, що будемо боротися за потрапляння в Лігу Європи”, — зізнався Луческу.

Про незадоволеність в діях підопічних: “дуже незадоволений тим, що під час наших небагатьох контратак не вистачало останнього пасу. Гравці „Барселони“ діяли мобільно і з великим бажанням. Їх неможливо було зупинити. Найбільше мене засмутило те, що ми програвали єдиноборства супернику”.

Додамо, що “Динамо” при Луческу здобуло 1 пункт в 4-х матчах групової стадії.