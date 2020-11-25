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Луческу не смог смириться с результатом матча против "Барселоны"

Луческу не смог смириться с результатом матча против "Барселоны"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Наставник киевского “Динамо” Мирча Луческу прокомментировал фиаско клуба в игре Лиги чемпионов с “Барселоной” (0:4), передает УНН.

“Барселона” заслужила победу, но я не могу смириться со счетом. Мы должны были бороться до конца. Разочарован, что мы проиграли так много единоборств. Молодые игроки “Барселоны” сыграли лучше нас. Они играли очень динамично, с большим желанием и огоньком в глазах. Сегодня было практически невозможно их остановить“, — подчеркнул румынский специалист.

Наставник сообщил, что с самого начала группового этапа Лиги чемпионов не рассчитывал на выход в плей-офф ЛЧ.

“С самого начала было сложно рассчитывать на что-нибудь в одной группе с „Барселоной“ и „Ювентусом“. Было понятно, что будем бороться за попадание в Лигу Европы”, — признался Луческу.

О недовольстве в действиях подопечных: “очень недоволен тем, что во время наших немногих контратак не хватало последнего паса. Игроки „Барселоны“ действовали мобильно и с большим желанием. Их невозможно было остановить. Больше всего меня расстроило то, что мы проигрывали единоборства сопернику”.

Добавим, что “Динамо” при Луческу получило 1 пункт в 4-х матчах групповой стадии.

Украинские Национальные Новости

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