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“Лото-Забава” розіграла останній акційний автомобіль

“Лото-Забава” розіграла останній акційний автомобіль

Київ • УНН

 • 8285 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. 15 січня лотерея “Лото-Забава” розіграла останній автомобіль в рамках зимової акції “П’ять авто від твого лото”. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.

Автомобіль JAC S2, грошовий еквівалент якого становить 400 тис. гривень, виграв власник білета № 0148816, що був придбаний у м. Київ у кіоску ТОВ “ДЛУ” № 033 на вулиці Лагерній, 44.

Виграшна ігрова комбінація — 77400651.

Загалом, у рамках акції, яка триває з 18 грудня 2016 року, розіграно вже п’ять автомобілів.

Переможцями стали двоє гравців з м.Білої церкви (Київська область), двоє гравців зі столиці, а також гравець з м.Нікополя (Дніпропетровська область).

Нагадаємо, у 2016 році завдяки лотереї “Лото-Забава” в Україні з’явились двадцять нових мільйонерів

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