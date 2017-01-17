"Лото-Забава" разыграла последний акционный автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. 15 января лотерея "Лото-Забава" разыграла последний автомобиль в рамках зимней акции "Пять авто от твоего лото". Об этом сообщил оператор государственных лотерей "М.С.Л.", передает УНН.
Автомобиль JAC S2, денежный эквивалент которого составляет 400 тыс. гривен, выиграл владелец билета № 0148816, который был приобретен в г. Киев в киоске ООО "ДЛУ" № 033 на улице Лагерной, 44.
Выигрышная игровая комбинация - 77400651.
В общем, в рамках акции, которая длится с 18 декабря 2016 года, разыграно уже пять автомобилей.
Победителями стали двое игроков из Белая Церковь (Киевская область), двое игроков из столицы, а также игрок из Никополя (Днепропетровская область).
Напомним, в 2016 году благодаря лотерее "Лото-Забава" в Украине появились двадцать новых миллионеров.