Лотерея збагатила американку на 300 тис. дол
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Мешканка штату Арканзас (США, - ред.) виграла 300 тис. доларів в лотерею. Про це повідомляє місцеве видання Arkansas Online, передає УНН.
Повідомляється, що лотерейний квиток обійшовся американці всього в 10 дол.
За існуючими правилами магазин, де був придбаний лотерейний квиток, отримає комісію в розмірі 1% від суми виграшу, що дорівнює 3 тис. Дол.
Переможниця розповіла, що поки не знає, як витратить даний приз. Але вона впевнена, що даний виграш "істотно полегшить їй життя".
Нагадаємо, за версією міжнародної компанії "GFK", найпопулярніша лотерея в Україні - "Лото-Забава". У минулому році вона була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися в країні завдяки українській державній лотереї, а це: 278 мільйонерів за всю історію існування лотереї і 19 тільки за цей рік.
Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому "М.С.Л." вклав майже 3 млн дол. В будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні однією з головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.