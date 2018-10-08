Лорак, Лободу та Кіркорова пропонують позбавити державних нагород України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У парламенті зареєстровано проект Постанови 9156 про внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передає УНН з посиланням на сайт ВРУ.
Згідно пояснювальній записці проектом Постанови пропонується звернутись до Ради національної безпеки і оборони України з пропозицією щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб, а саме позбавити державних нагород України Таїсію Повалій, Ані Лорак, Світлану Лободу, Віталія Козловського, Бортко Володимира, Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова.
“Прийняття Постанови сприятиме попередженню антиукраїнських проявів серед діячів культури, мистецтва та шоу-бізнесу, які є публічними особами і авторитетами для частини українського населення, а також стане логічним продовженням боротьби із сепаратизмом на всіх рівнях”, — йдеться у пояснювальній записці.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада схвалила постанову № 9157 про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
Зокрема, пропонується запровадити санкції щодо телеканалів “112 Україна” та “NEWSONE” та ще ряду ЗМІ.