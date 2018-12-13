Лопес Обрадор і Трамп обговорили питання міграції та створення робочих місць в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор в середу провів телефонні переговори зі своїм колегою з США Дональдом Трампом. Про це лідер латиноамериканської країни повідомив в Twitter, інформує УНН.
“Ми обговорили тему міграції та можливість втілити в життя спільну програму з розвитку і створення робочих місць в Центральній Америці і нашій країні”, — написав Лопес Обрадор. Він також вказав, що спілкування пройшло в поважній і доброзичливій манері.
Лопес Обрадор раніше заявляв, що хоче сприяти економічному розвитку країн Центральної Америки, щоб зменшити потік мігрантів звідти. У минулий понеділок глава МЗС Мексики Марсело Ебрард повідомив, що новий уряд країни має намір вкласти 30 млрд доларів в розвиток південних регіонів країни, а також працювати з владою Гондурасу, Гватемали і Сальвадору в області комплексного розвитку регіону.
Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país. pic.twitter.com/6BHVGBIZH2— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 13 грудня 2018 р.
За даними правозахисних організацій, щороку близько 400 тисяч жителів центральноамериканських республік намагаються дістатися до території США через Мексику. На цьому шляху їх підстерігає безліч небезпек різного роду, нерідко вони стають жертвами злочинних угруповань або торговців людьми.