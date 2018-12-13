Лопес Обрадор и Трамп обсудили вопросы миграции и создания рабочих мест в Мексике

“Мы обсудили тему миграции и возможность воплотить в жизнь совместную программу по развитию и созданию рабочих мест в Центральной Америке и нашей стране”, — написал Лопес Обрадор. Он также указал, что общение прошло в уважительной и доброжелательной манере.

Лопес Обрадор ранее заявлял, что хочет содействовать экономическому развитию стран Центральной Америки, чтобы уменьшить поток мигрантов оттуда. В минувший понедельник глава МИД Мексики Марсело Эбрард сообщил, что новое правительство страны намерено вложить 30 млрд долларов в развитие южных регионов страны, а также работать с властями Гондураса, Гватемалы и Сальвадора в области комплексного развития региона.

Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país. pic.twitter.com/6BHVGBIZH2

По данным правозащитных организаций, ежегодно порядка 400 тысяч жителей центральноамериканских республик пытаются добраться до территории США через Мексику. На этом пути их подстерегает множество опасностей разного рода, нередко они становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.