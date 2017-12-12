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LONGmixER здивує напоями зі спеціями та прянощами

LONGmixER здивує напоями зі спеціями та прянощами

Київ • УНН

 • 9705 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Напередодні зимового сезону та різдвяних свят бренд LONGmixER запускає нову унікальну колекцію найпопулярніших зимових напоїв LONGmixER Winter Edition. Про це йдеться на Facebook-сторінці компанії-виробника напоїв Eastern Beverage Trading, передає УНН.

“Напої, доповнені ароматними спеціями та вишуканими прянощами, обов'язково зігріють в зимові морози і створять атмосферу свята та казки.

В асортименті зимової колекції LONGmixER смачні і традиційні зимові напої: Червоний та Білий Глінтвейн, Грог та Грушево-Карамельний Пунш”, - йдеться у повідомленні.

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