LONGmixER удивит напитками со специями и пряностями

"Напитки, дополненные ароматными специями и изысканными пряностями, обязательно согреют в зимние морозы и создадут атмосферу праздника и сказки.

В ассортименте зимней коллекции LONGmixER вкусные и традиционные зимние напитки: Красный и Белый Глинтвейн, Грог и Грушево-Карамельный Пунш", - говорится в сообщении.