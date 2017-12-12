LONGmixER удивит напитками со специями и пряностями
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Накануне зимнего сезона и рождественских праздников бренд LONGmixER запускает новую уникальную коллекцию самых популярных зимних напитков LONGmixER Winter Edition. Об этом говорится на Facebook-странице компании-производителя напитков Eastern Beverage Trading, передает УНН.
"Напитки, дополненные ароматными специями и изысканными пряностями, обязательно согреют в зимние морозы и создадут атмосферу праздника и сказки.
В ассортименте зимней коллекции LONGmixER вкусные и традиционные зимние напитки: Красный и Белый Глинтвейн, Грог и Грушево-Карамельный Пунш", - говорится в сообщении.