Лондонський "Тотенхем" здобув путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У поєдинку дортмундської “Борусії” та лондонського “Тотенхему” на “BVB-Штадіон” визначився учасник 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, передає кореспондент УНН.
В середині стартової половини господарі створили першу загрозу. Геррейро на межі лівої частини штрафної прострілив трохи назад, де удару завдав Марко Ройс. М’яч зрикошетив від ноги суперника, але голкіпер Льоріс здійснив сейв. Також французький кіпер вийшов переможцем після гострого удару головою Вайгла та спроби Маріо Гьотце.
Далі Льоріс не раз рятував свою команду, а єдиний м’яч відбувся у протилежні ворота. Захист “джмелів” прогавив в центрі оборони Харрі Кейна і бомбардир без проблем пробив Бюркі.
Таким чином, 1:0 та 4:0 за підсумком двох протистоянь на користь “Тотенхему”.
Примітно, що для “Борусії” це перша домашня поразка в поточному сезоні в ігровий час.
Додамо також, Кейн забив чотири м’ячі в чотирьох матчах з дортмундською “Борусією”.