Лондонский "Тоттенхэм" получил путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В поединке дортмундской “Боруссии” и лондонского “Тотенхему” на “BVB-Штадион” определился участник 1/4 финала Лиги чемпионов, передает корреспондент УНН.
В середине стартовой половины хозяева создали первую угрозу. Геррейро на границе левой части штрафной прострелил чуть назад, где удар нанес Марко Ройс. Мяч срикошетил от ноги соперника, но голкипер Льорис совершил сейв. Также французский кипер вышел победителем после острого удара головой Вайгла и попытки Марио Гётце.
Далее Льорис не раз спасал свою команду, а единственный мяч прошел в противоположные ворота. Защита “шмелей” упустила в центре обороны Харри Кейна и бомбардир без проблем пробил Бюрки.
Таким образом, 1:0 и 4:0 по сумме двух противостояний в пользу “Тотенхема”.
Примечательно, что для “Боруссии” это первое домашнее поражение в текущем сезоне в игровое время.
Добавим также, Кейн забил четыре мяча в четырех матчах с дортмундской “Боруссией”.