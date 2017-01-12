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Лондонські вчені знайшли заміну зубним пломбам

Лондонські вчені знайшли заміну зубним пломбам

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Група дослідників з Великої Британії винайшли спосіб позбавити людей в потребі зубних пломб, використовуючи один з побічних ефектів ліків від хвороби Альцгеймера, передає УНН з посиланням на Королівський коледж Лондона.

Даний метод полягає у відновленні стовбурових клітин в пульпі зуба, що викликає побічний ефект препарату, покликаного лікувати хворобу Альцгеймера та інші нейродегенеративні розлади.

Як роз’яснюється в науковій роботі вчених, коли м'яка тканина пульпи пошкоджена, активується природний механізм відновлення, який утворює тонку пластину, що захищає пульпу від інфекцій. Проте шар занадто тонкий, і він недостатньо ефективно відновлює серйозні пошкодження, через що стоматологи і використовують пломби, заповнюючи штучним матеріалом місця пошкоджень. Цей метод є недостатньо ефективним, так як з часом пломба псується і може випасти сама по собі, через що стоматолог повинен час від часу міняти пломбу, що в кінцевому підсумку може зіпсувати зуб і привести до видалення.

Як повідомляють вчені з Королівського коледжу, вони знайшли спосіб, як прискорити утворення стовбурових клітин в пульпі зуба, що і стимулює утворення захисного шару роблячи його більш міцним, тим самим потенційно знижуючи потребу в пломбах.

Досягли цього вони використовуючи малі молекули препарату Tideglusib, який спочатку використовував для боротьби з неврологічними розладами, у тому числі і з хворобою Альцгеймера.

Як повідомляв УНН, американські вчені вивели антитіла, які нейтралізують вірус Зіка.

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