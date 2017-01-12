Лондонские ученые нашли замену зубным пломбам

Данный метод заключается в восстановлении стволовых клеток в пульпе зуба, что вызывает побочный эффект препарата, призванного лечить болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные расстройства.

Как разъясняется в научной работе ученых, когда мягкая ткань пульпы повреждена, активируется природный механизм восстановления, который образует тонкую пластину, защищает пульпу от инфекций. Однако слой слишком тонкий, и он недостаточно эффективно восстанавливает серьезные повреждения, из-за чего стоматологи и используют пломбы, заполняя искусственным материалом места повреждений. Этот метод является недостаточно эффективным, так как со временем пломба портится и может выпасть сама по себе, из-за чего стоматолог должен время от времени менять пломбу, что в конечном итоге может испортить зуб и привести к удалению.

Как сообщают ученые из Королевского колледжа, они нашли способ, как ускорить образование стволовых клеток в пульпе зуба, что и стимулирует образование защитного слоя делая его более прочным, тем самым потенциально снижая потребность в пломбах.

Достигли этого они используя малые молекулы препарата Tideglusib, который сначала использовался для борьбы с неврологическими расстройствами, в том числе и с болезнью Альцгеймера.

Как сообщал УНН, американские ученые вывели антитела, которые нейтрализуют вирус Зика.