Лондон запідозрив Москву в спробі очорнити британське керівництво

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Керівництво британських спецслужб готує відповідь на можливу атаку з боку російських хакерів з публікацією компромату на міністрів, депутатів і високопоставлених осіб Сполученого королівства. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Sunday Times.

Як повідомляє газета, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей отримала від спецслужб інформацію про те, що Кремль за допомогою хакерів готує компромат на членів її уряду. Публікація інформації, що дискредитує, за даними видання, стане відповіддю Москви на участь Лондона в ракетній атаці проти Сирії.

Sunday Times повідомляє, що Велика Британія готує “пропорційний кібер-контрудар”. Цим займаються урядове агентство GCHQ і Міністерство оборони країни. Стверджується, що цілі в Росії вже визначені.

Також джерело Sunday Times на Даунінг Стріт заявив про те, що уряд готує заходи проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна, у яких є таємні вклади у Великій Британії. “Фінансові заходи проти російських олігархів будуть прийняті найближчим часом”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, США мають намір ввести нові санкції проти Росії у зв’язку з ситуацією в Сирії. Таке формулювання міститься в матеріалах для преси, які в суботу ввечері підготувала прес-служба Білого дому.

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