Лондон впевнений в успішності військової операції в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Велика Британія "впевнена", що авіаційні удари, здійснені Британією, США та Францією по об'єктах, ймовірно пов'язаних з хімічною зброєю, в Сирії, були успішними. Про це заявила британський прем'єр-міністр Тереза Мей, передає УНН з посиланням на ВВС.
З її слів, вжити заходів було "правильним та законним" кроком.
Мей зауважила, що "точкові та прицільні удари" знизили здатність Сирії використовувати хімічну зброю.
"Ці спільні дії посилають чітке повідомлення щодо того, що міжнародне співтовариство не буде мовчки дивитися і терпіти використання хімічної зброї", - додала вона.
Вона також сказала, що виступить із заявою до парламенту у понеділок і дасть депутатам можливість задавати питання.
Раніше президент США Дональд Трамп, оголошуючи в зверненні до нації про відданий ним наказ нанести удар по об'єктах в Сирії, пояснив це "необхідністю покарати Асада за застосування хімічної зброї" 7 квітня в місті Дума. При цьому він поклав на Росію "відповідальність за підтримку режиму Асада".
США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов'язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї.
Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" раніше повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада в районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки на Думу.
Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійської армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.
Пізніше президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія буде збивати всі випущені в бік Сирії ракети і знищить місця їх запуску.