Ломаченко виразив готовність до бою з американським чемпіоном світу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Володар титулу "франчайзингового" чемпіона у легкій вазі WBC, а також поясів WBO, WBA українець Василь Ломаченко готовий провести бій із чемпіоном світу WBC Девіна Хейні, повідомляє УНН з посиланням на YouTube-каналу LOMA Official TV.
Ломаченко вважає, що боксер Хейні з США отримав пояс чемпіона світу тільки тому, що він його звільнив.
"Хто такий Хейні, кого він переміг і як він завоював титул? Ми боксували за титул з чемпіонами або з офіційним претендентом, а він отримав пояс тільки тому, що я його звільнив", - розпочав Ломаченко.
Проте українець готовий провести бій з Хейні, але все залежатиме від промоутерів.
"Я вже говорив, що готовий битися з ким хочеш, коли хочеш, і де завгодно. Тут питання вже в бізнесі. Це професійний спорт, в якому промоутери заробляють гроші. Питання до них, а я готовий битися", - підкреслив Ломаченко.
Як повідомляв УНН, Ломаченко представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо.