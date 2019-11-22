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Ломаченко виразив готовність до бою з американським чемпіоном світу

Ломаченко виразив готовність до бою з американським чемпіоном світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Володар титулу "франчайзингового" чемпіона у легкій вазі WBC, а також поясів WBO, WBA українець Василь Ломаченко готовий провести бій із чемпіоном світу WBC Девіна Хейні, повідомляє УНН з посиланням на YouTube-каналу LOMA Official TV.

Ломаченко вважає, що боксер Хейні з США отримав пояс чемпіона світу тільки тому, що він його звільнив.

"Хто такий Хейні, кого він переміг і як він завоював титул? Ми боксували за титул з чемпіонами або з офіційним претендентом, а він отримав пояс тільки тому, що я його звільнив", - розпочав Ломаченко.

Проте українець готовий провести бій з Хейні, але все залежатиме від промоутерів.

"Я вже говорив, що готовий битися з ким хочеш, коли хочеш, і де завгодно. Тут питання вже в бізнесі. Це професійний спорт, в якому промоутери заробляють гроші. Питання до них, а я готовий битися", - підкреслив Ломаченко.

Як повідомляв УНН, Ломаченко представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо.

Українські Національні Новини

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