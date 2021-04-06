Локдаун у Києві: зранку вулиці "червоні" через затори

Деталі

Затори утворилися на проспектах Валерія Лобановського, Степана Бандери, Голосіївському, Перемоги, на вулицях Жилянській, Вадима Гетьмана, Богатирській, Олени Теліги.

Окрім того, було ускладнено рух вулицями Павла Скоропадського, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, Борщагівській, Депутатській, Польовій.

На лівому березі рух було ускладнено на Броварському проспекті, проспектах Визволителів, Соборності, Романа Шухевича, Миколи Бажана, Володимира Маяковського, на Дарницькому шосе. Також затори утворилися на вулицях Теодора Драйзера, Сулеймана Стальського.

Рух на мостах — Дарницькому, Північному та Патона — ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро, Південному мосту спостерігається незначне ускладнення руху транспорту в напрямку правого берега.

Доповнення

У Києві з 5 квітня діють суворі карантинні обмеження. Вони діятимуть щонайменше до 16 квітня і торкнуться роботи усього громадського транспорту - як наземного, так і метро.

Потрапити до транспорту можна буде виключно за спецперепустками, які зможуть отримати працівники підприємств критичної інфраструктури.