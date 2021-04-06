Локдаун в Киеве: утром улицы "красные" из-за пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. По состоянию на 8:10 вторника, 6 апреля, в Киеве заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Пробки образовались на проспектах Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевском, Победы, на улицах Жилянской, Вадима Гетьмана, Богатырской, Елены Телиги.
Кроме того, было затруднено движение по улицам Павла Скоропадского, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Борщаговской, Депутатской, Полевой.
На левом берегу движение было затруднено на Броварском проспекте, проспектах Освободителей, Соборности, Романа Шухевича, Николая Бажана, Владимира Маяковского, на Дарницком шоссе. Также пробки образовались на улицах Теодора Драйзера, Сулеймана Стальского.
Движение на мостах - Дарницком, Северном и Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро, Южном мосту наблюдается незначительное затруднение движения транспорта в направлении правого берега.
Дополнение
В Киеве с 5 апреля действуют строгие карантинные ограничения. Они будут действовать как минимум до 16 апреля и коснутся работы всего общественного транспорта - как наземного, так и метро.
Попасть в транспорт можно будет исключительно по спецпропускам, которые смогут получить работники предприятий критической инфраструктуры.