Лобове зіткнення автівок на столичному Печерську: є загиблий та поранений

Деталі

Поліція, яка першою прибула на місце події, намагалася реанімувати водія та пасажира Siat до приїзду медиків.

Якщо пасажира довелося терміново госпіталізовувати до лікарні, то з приводу водія медики могли лише констатувати смерть. Від отриманих травм він помер майже одразу.

Щодо водія Volkswagen - він відбувся лише подряпинами.

Зараз на місці працює поліція, яка з'ясує всі обставини цієї автопригоди, після чого скоріш за все буде відкрито кримінальне провадження.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-липні в Україні сталося 102 977 ДТП, що на 18,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 12 994 ДТП – з травмованими (-5,18%), у яких загинуло 1575 людей (-11,1%) та 16 017 людей отримали травми (-6,2%).