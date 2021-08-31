Лобіст олігарха Веревського претендує на посаду голови податкової України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Народний депутат Мар’ян Заблоцький бере участь в конкурсі на посаду голови податкової служби України. Про це він сам повідомив у своєму Facebook, передає УНН.
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“Успішно пройшов всі тести в рамках конкурсу на керівника Державної податкової служби:
Попереду публічна співбесіда з членами Комісії з питань вищого корпусу державної служби”, — написав Заблоцький.
Нагадаємо, що Заблоцький раніше очолював Громадську раду при податковому комітеті ВР, яку в минулому скликанні очолював Віталій Хомутинник.
Експерти називають його лобістом олігарха.
Заблоцький серед іншого значився заступником голови Громадської організації “Українська аграрна асоціація”, офіс якої тривалий час був зареєстрований за адресою “Кернел” Андрія Веревського.
У минулому скликанні Ради Заблоцький так само був помічником нардепа Олексія Мушака, родича Андрія Веревського.
Додамо, що “Кернел” рік за роком знаходиться в лідерах отримання зворотного ПДВ. Щомісячні суми виплат з бюджету нерідко досягають мільярдів.
Разом з тим, “Кернел” періодично підозрюють в ухиленні від сплати податків та формуванні “дутого” ПДВ, але до суду ще жодна справа не довели.
Тому, своя людина на посаді податкової служби “Кернел” зайвою точно не буде.
Паралельно Володимир Зеленський анонсує боротьбу з олігархами, а Андрій Веревський підпадає під критерії олігарха за версією президентського законопроекту.