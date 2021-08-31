Лоббист олигарха Веревского претендует на должность главы налоговой Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Народный депутат Марьян Заблоцкий участвует в конкурсе на должность главы налоговой службы Украины. Об этом он сам сообщил в своём Facebook, передаёт УНН.
Детали
“Успешно прошел все тесты в рамках конкурса на руководителя Государственной налоговой службы:
Впереди публичное собеседование с членами Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы”, — написал Заблоцкий.
Напомним, что Заблоцкий ранее возглавлял Общественный совет при налоговом комитете ВР, который в прошлом созыве возглавлял Виталий Хомутынник.
Эксперты называют его лоббистом олигарха.
Заблоцкий среди прочего значился заместителем главы Общественной организации “Украинская аграрная ассоциация”, офис которой длительное время был зарегистрирован по адресу “Кернел” Андрея Веревского.
В прошлом созыве Рады Заблоцкий так же был помощником нардепа Алексея Мушака, родственника Андрея Веревского.
Добавим, что “Кернел” год за годом находится в лидерах получения возвратного НДС. Ежемесячные суммы выплат с бюджета нередко достигают миллиардов.
Вместе с тем, “Кернел” периодически подозревают в уклонении от уплаты налогов и формировании “дутого” НДС, но до суда ещё ни одно дело не довели.
Поэтому, свой человек на должности налоговой службы “Кернел” лишним точно не будет.
Параллельно Владимир Зеленский анонсирует борьбу с олигархами, а Андрей Веревский подпадает под критерии олигарха по версии президентского законопроекта.