Лижник Рептюх виборов для України третє "золото" Паралімпійських ігор-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Пхьончхані стартувала перша лижна гонка третього змагального дня зимових Паралімпійських ігор, передає УНН.
Від України у чоловічих перегонах на 20 км (індивідуальна гонка, вільним стилем) серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату виступали Ігор Рептюх і Сергій Романюк.
З перших контрольних позначок лідерство захопив Рептюх, який з 1,6 секунди переваги над головним конкурентом французом Бенжаміном Давіє збільшив показник на фініші до 1:56,5 хв, ставши чемпіоном у даній дисципліні (44:52,4 хв). Француз виборов срібну нагороду, а “бронза” залишилась на рахунку норвежця Хакона Олсруда. Наш Романюк став 7-м із 5 хвилинами і 52,4 секундами відставання.
Відзначимо, що всього в дисципліні змагалися 18 спортсменів.
Зауважимо, що для Рептюха золота нагорода стала для спортсмена з чернігівської області першою в кар’єрі на Паралімпійських іграх. Раніше він здобував “срібло” в Сочі-2014 та “бронзу” на дистанції 7,5 км на цих Іграх у Пхьончхані.
Як повідомляв УНН, після двох змагальних днів українська збірна посідала місце в топ-5 загального заліку.