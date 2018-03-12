Лыжник Рептюх завоевал для Украины третье "золото" Паралимпийских игр-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В Пхенчхане стартовала первая лыжная гонка третьего соревновательного дня зимних Паралимпийских игр, передает УНН.
От Украины в мужских гонках на 20 км (индивидуальная гонка, свободным стилем) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата выступали Игорь Рептюх и Сергей Романюк.
С первых контрольных отметок лидерство захватил Рептюх, из 1,6 секунды преимущества над главным конкурентом французом Бенжамином Дави увеличил показатель на финише до 1:56,5 мин, став чемпионом в данной дисциплине (44:52,4 мин). Француз завоевал серебряную награду, а “бронза” осталась на счету норвежца Хакона Олсруда. Наш Романюк стал 7-м из 5 минутами и 52,4 секунды отставания.
Отметим, что всего в дисциплине соревновались 18 спортсменов.
Заметим, что для Рептюха золотая награда стала для спортсмена из черниговской области первой в карьере на Паралимпийских играх. Ранее он получил “серебро” в Сочи-2014 и “бронзу” на дистанции 7,5 км на этих Играх в Пхенчхан.
Как сообщал УНН, после двух соревновательных дней украинская сборная занимала место в топ-5 общего зачета.