Лижник Радь став п'ятим у спринті серед сидячих на Паралімпійських іграх
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У чоловічому спринті на дистанції 1,1 км відбувся фінальний заїзд у лижному спорті Паралімпійських ігор серед сидячих спортсменів, передає УНН.
Через сито двох кваліфікаційних заїздів до вирішального перегонів увійшов дебютант Ігор у Пхьончхані 18-річний українець Тарас Радь. Проте зачепитися за місце на подіумі йому не вдалося — 5-й рядок +4,9 с.
“Золота” медаль дісталася американцю Ендрю Соулу — 3:31,4 хв, “срібло” за білорусом Дмитром Лобаном. Трійку кращих замкнув Даніель Кносен із США +0,4 с.
Варто відзначити, що інший представник України у даній дисципліні — Максим Яровий зупинився на півфінальній стадії.
Зауважимо, що тільки представники Південної Кореї, США, Норвегії та Канади змагатимуться в усіх 6 спортивних дисциплінах ПІ-2018.
Нагадаємо, що Україна покращила місце в медальному заліку Паралімпіади у Пхьончхані.