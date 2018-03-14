Лыжник Радь стал пятым в спринте среди сидящих на Паралимпийских играх

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КИЕВ. 14 марта. УНН. В мужском спринте на дистанции 1,1 км состоялся финальный заезд в лыжном спорте Паралимпийских игр среди сидячих спортсменов, передает УНН.

Через сито двух квалификационных заездов в решающую гонку вошел дебютант Игр в Пхенчхане 18-летний украинец Тарас Радь. Однако зацепиться за место на подиуме ему не удалось — 5-я строчка +4,9 с.

“Золотая” медаль досталась американцу Эндрю Соулу — 3:31,4 мин, “серебро” за белорусом Дмитрием Лобановым. Тройку лучших замкнул Даниэль Кносен из США +0,4 с.

Стоит отметить, что другой представитель Украины в данной дисциплине — Максим Яровой остановился на полуфинальной стадии.

Заметим, что только представители Южной Кореи, США, Норвегии и Канады будут соревноваться во всех 6 спортивных дисциплинах ПИ-2018.

Напомним, что Украина улучшила место в медальном зачете Паралимпиады в Пхенчхане.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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