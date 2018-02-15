"Ліверпуль" завдяки хет-трику Мане здобув розгромну перемогу над "Порту"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. В Португалії на стадіоні “Драгау” місцевий ФК “Порту” приймав “Ліверпуль” у першій грі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.
В перші 45 хвилин у сітці воріт господарів побували два м'ячі. На 25 хвилині Садіо Мане знаходячись у чужій штрафній завдав удар низом і м'яч пролетів між руками кіпера Жозе Са. Менше п'яти хвилин пройшло і перехоплення на чужій половині принесло "мерсисайдцям" друге взяття воріт. Джеймс Мілнер завдав удару у стійку воріт, а на добиванні спрацював Салах – 0:2.
Перерва не допомогла підопічним Сержіо Консейсау, які продовжили один за одним витягати м'ячі зі своєї сітки. На 53 хвилині воротар господарів парирував удар Фірміно, але першим на добивання виявився Мане. Пізніше Фірміно замкнув простріл низом у виконанні Мілнера, а крапку поставив Мане, який оформив хет-трик.
Таким чином, 5:0 і представник АПЛ практично гарантував собі путівку в чвертьфінал перед поєдинком у відповідь.
Як повідомляв УНН, "Тотенхем" поступаючись 0:2 вирвав у "Ювентуса" нічию.