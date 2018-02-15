"Ливерпуль" благодаря хет-трика Мане одержал разгромную победу над "Порту"

В первые 45 минут в сетке ворот хозяев побывали два мяча. На 25 минуте Садио Мане находясь в чужой штрафной нанес удар низом и мяч пролетел между руками кипера Жозе Са. Менее пяти минут прошло и перехват на чужой половине принесло “мерсисайдцам” второе взятие ворот. Джеймс Милнер нанес удар в стойку ворот, а на добивании сработал Салах — 0:2.

Перерыв не помогла подопечным Сержио Консейсау, которые продолжили один за другим вытаскивать мячи из своей сетки. На 53 минуте вратарь хозяев парировал удар Фирмино, но первым на добивание оказался Мане. Позже Фирмино замкнул прострел низом в исполнении Милнера, а точку поставил Мане, который оформил хет-трик.

Таким образом, 5:0 и представитель АПЛ практически гарантировал себе путевку в четвертьфинал перед ответным поединком.

Как сообщал УНН, “Тоттенхэм” уступая 0: 2 вырвал у “Ювентуса” ничью.