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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66019 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80856 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83576 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108261 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 100698 просмотра

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"Ливерпуль" благодаря хет-трика Мане одержал разгромную победу над "Порту"

"Ливерпуль" благодаря хет-трика Мане одержал разгромную победу над "Порту"

Киев  •  УНН

 • 11089 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Португалии на стадионе “Драгау” местный ФК “Порту” принимал “Ливерпуль” в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

В первые 45 минут в сетке ворот хозяев побывали два мяча. На 25 минуте Садио Мане находясь в чужой штрафной нанес удар низом и мяч пролетел между руками кипера Жозе Са. Менее пяти минут прошло и перехват на чужой половине принесло “мерсисайдцам” второе взятие ворот. Джеймс Милнер нанес удар в стойку ворот, а на добивании сработал Салах — 0:2.

Перерыв не помогла подопечным Сержио Консейсау, которые продолжили один за другим вытаскивать мячи из своей сетки. На 53 минуте вратарь хозяев парировал удар Фирмино, но первым на добивание оказался Мане. Позже Фирмино замкнул прострел низом в исполнении Милнера, а точку поставил Мане, который оформил хет-трик.

Таким образом, 5:0 и представитель АПЛ практически гарантировал себе путевку в четвертьфинал перед ответным поединком.

Как сообщал УНН, “Тоттенхэм” уступая 0: 2 вырвал у “Ювентуса” ничью.

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